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Spor

Abdullah Avcı: Avrupa'nın en güzel tesislerine sahibiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'nın en güzel tesislerine sahip olduklarını belirterek, kendisini burada çok iyi hisettiğini söyledi.

IHA2 Mayıs 2024 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Avrupa'nın en güzel tesislerine sahibiz
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen, 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in de katıldığı sempozyum öncesi öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Avcı, elinden geldiğince bu tarz organizasyonlara katılmaya çalıştığını dile getirerek, "70'e yakın üniversiteye konuşmacı olarak katıldım. Trabzon şehrinin en büyük iki markası Trabzonspor ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'dir. İkisiyle beraber olmak benim için çok güzel bir duygu"

Avcı, günümüz futbolunun sağlıkla doğrudan örtüştüğünün altını çizerek, "Futbol kulüplerinde sağlık departmanı çok önemli ve değerlidir. Eski dönemlerde yani benim futbolcu olduğum zamanlarda kulüplerde sadece bir masör bulunuyordu ve bu masörler sadece oynayan oyuncularla ilgileniyordu. Futbolculuk kariyerimin başlangıcında dizimden yaşadığım sakatlık sonrası menüsküs teşhisi kondu ve o zamanlarda bunun karşılığı 'futbol yaşantısı' bitiyor şeklindeydi. Ameliyat oldum. Şimdilerde bile yaşam kalitemi bir seviyede tutmak için ayağımı hala çalıştırıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde çalıştığım ilk dönemde önceliğim transfer yerine sağlık ekibi kurmak oldu. 2006 senesinde sağlık ekibi kurduk. Sağlık organizasyonunun ne kadar önemli olduğunu hem yaşadığım sakatlıklar hem de diğer etkenlerden ötürü çok iyi biliyorum. Bilimin, teknolojinin ve AR-GE'nin olmadığı yerde gelişim de olmaz. Bu sebeplerden dolayı gittiğim her yerde sağlıkla ilgili organizasyonlara çok önem verdik" dedi.

Avrupa'nın en güzel tesislerine sahip olduklarını birçok kişinin de söylediğini vurgulayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Burada İstanbul trafiği yok. Sabah uyandığımda 10 dakikada tesislere gidiyorum. Tesisimiz bence Avrupa'nın en güzel tesisi. Doğasıyla ve deniziyle ön plana çıkıyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum" dedi.

Tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey çok hızlı değişiyor. Kendinize yatırım yapmaktan geri kalmayın. Kendinize yatırım yapıyorsanız hayat size her zaman fırsatlar verecektir. Eğitiminizi ve hayatınızı her zaman planlamalısınız. Plansız hareket ederseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden gününü, haftanı, ayını ve senelerinizi planlamalısınız."

Sempozyum sonunda KTÜ BAT Yönetimi tarafından Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Sağlık Kurulu Başkan Doç. Dr. Ahmet Beşir'e plaket takdim edilirken, Avcı da Edin Visca'nın formasını kendilerine hediye etti.

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