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Abdullah Avcı, Başakşehir ile nikah tazeliyor

Medipol Başakşehir, Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

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Medipol Başakşehir, yarın (17 Ocak) saat 11.00'de teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileneceğini açıkladı.
 
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; 
 
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın (17 Ocak) saat 11.00'de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir."

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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