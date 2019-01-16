Abdullah Avcı, Başakşehir ile nikah tazeliyor
Medipol Başakşehir, Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Medipol Başakşehir, yarın (17 Ocak) saat 11.00'de teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileneceğini açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın (17 Ocak) saat 11.00'de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir."
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