Fırtına bir türlü toparlanamıyor, ligde kan kaybetmeye devam ediyor... Bordo-mavililer, Samsunspor'u devirdikten sonra çıktığı son 4 lig maçında sadece 1 puan elde etti. Antalyaspor deplasmanında 1-0 öne geçip, beraberliğe razı olan Trabzonspor, sonrasında evinde Galatasaray'dan 5 yedi, Karadeniz derbisinde Rizespor'a mağlup oldu, dün de yine 1-0'ı bulmasına rağmen Kasımpaşa'ya boyun eğdi. Üst üste 3 maçtır kaybeden Trabzonspor'da, taraftarlar da isyan bayrağını açtı. Papara Park'taki mücadeleye 6 bin 200 kişi gelirken, taraftarlar Kasımpaşa'nın 3. golünden sonra 'istifa' tezahüratları yaptı. Futbolculara da ıslık ve yuhalamalar vardı. Böylece bordo-mavili ekibin hocası Abdullah Avcı, Fırtına'da bir ilki yaşadı. Detaylar haberimizde...

GÖZLER BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE...



3.'lük yarışında rakipleri Beşiktaş ve Rizespor'un kaybettiği haftada yine fırsatı değerlendiremeyen Trabzonspor, dün akşam kazanması halinde Beşiktaş'la puan farkını 4'e çıkaracaktı. Karadeniz ekibi, ligde önümüzdeki hafta Siyah-Beyazlılar ile Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

ABDULLAH AVCI'DAN BİR İLK!



38 yıl aradan sonra gelen tarihi şampiyonluğun ardından ligde sezonu tamamlayamayan Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki 2. döneminde sıkıntılı bir süreçten geçiyor... Tecrübeli çalıştırıcı, bordo-mavili takımın başında ilk kez üst üste 3 maç kaybetti. Yakın geçmişte daha Eddie Newton böyle bir süreç yaşamıştı. 2020-2021 sezonunda İngiliz hoca, 5 ile 7. haftalar arasında 3 lig maçını kaybetmişti. 7. haftadan sonra da Newton gönderilmiş, yerine Abdullah Avcı göreve getirilmişti. Maçtan önce "Bu maçta oyuncularımın, Trabzonspor formasının ne kadar değerli olduğunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum." diyen Avcı, 90 dakika bitiminde hayli üzgündü.

İSTANBUL'DA ÇIKIŞ ARAYACAK



Fırtına'nın teknik patronu, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanında kötü gidişata son vermeye çalışacak. Öyle ki Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a rakip olduğu 4 derbiyi de kaybetmedi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.