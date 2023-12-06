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Spor

Abdullah Avcı: Bir kupa varsa Trabzonspor her zaman taliptir

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazanılan Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 'Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman taliptir. Trabzonspor, bu kupayı 9 kez kazanmış bir şehirdir.' yorumunda bulundu.

6 Aralık 2023 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Bir kupa varsa Trabzonspor her zaman taliptir
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman taliptir. Trabzonspor, bu kupayı 9 kez kazanmış bir şehirdir." dedi.

Abdullah Avcı, "Oyun organizasyonundan bahsediyoruz, bunu geliştirmek için çok çalışacaksınız. Bir şeyleri geliştirmen için kaliteyi de geliştirmen gerekiyor. Bu işler PLaystation değil. Çok eksiklerimiz var. Ulaşılabilir hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Devre arasına itibariyle oyuncu kalitesi olarak üzerine koymamız gerekiyor. Ben bu şehrin nasıl bir oyun istediğini bilen ve gerçekleştiren bir teknik direktörüm. Bugün kazandık, bir pansuman kupada devam edebilmek. Şimdi Gaziantep maçına döneceğiz. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ayrıca, "Enis Destan, 2 sene önce ben buradayken potansiyel oyunculardan biriydi. Maç oynaması gelişimine katkı sağlıyor. Takıma yardımcı oluyor. Biz de onu bu şekilde ödüllendiriyoruz. Bugün ilk defa Umut süre aldı. Şehir herkesi bir anda görmek istiyor ama öyle olmuyor. Doğru zamanda kullanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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