Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı açıklamasında, "Kısa vade ve uzun vadede bu. Bugün devre arası itibarıyla 4 transfer yapabilir miydik? Evet yapabilirdik. Kulübü borçlandırabilir miydik? Evet borçlandırabilirdik. Gerçek olmayanları yani hayal satabilir miydik? Evet satabilirdik. Gerçekçi ve samimi bir adamım. Gerçekleri söylemek gerekiyor. Bugün her konuştuğumuz şey sonrasında bize dönebiliyor. Trabzon enerjisi yüksek bir şehir. Bunu senelerce kanıtlamış ve kupalar kazanmış. Tarihinde iyi şeyler yapmış bir kulüp. Ben de bunu en iyi şekilde organize etmeye çalışıyorum. Ben futbol ve kurum için bildiklerimin doğrularını yapmaya devam edeceğim." dedi.

Sözlerine devam eden Avcı, "Pandemide kaybedilen bir şampiyonluktan çıkıldı. Hızlı değişimler var. Hem ekonomik hem oyuncu olarak kulüpleri geri götürüyor. Şimdi tekrar organizasyon yapacağız. Biraz daha akıllı ve organize, samimi ve ne yaptığımızı anlatabilir, arkasında durabilirsek bunu anlatmaya çalışacağım. Trabzonspor büyük bir camia ve her zaman yarışır. Her zaman yarışın içerisinde olur. Üçüncü olmak kulübe ekonomik olarak katkı sağlar. Avrupa bizim için bir hedef. 4 takımı geçiyorsun 2 takımı geçemeyince mi başarısız oluyorsun? Bizim için, Trabzonspor için doğru olanı yaparak en iyi şekilde bilgilendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM HEDEFİMİZ ÜÇÜNCÜLÜK"

Takımın hedefiyle ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Bizim hedefimiz üçüncülük. Bugün bunu kazanmak çok önemliydi, kazandık. Trabzonspor taraftarının neler istediğini biliyorum. İkinci yarıdan muhakkak memnun kalmışlardır. Onun daha iyi olabilmesi için maç kazanmamız gerekiyor. Taraftarın desteği önemli. Buraya az sayıda gelenler olsa da teşekkürler." sözlerini sarf etti.