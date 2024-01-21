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Spor

Abdullah Avcı: Bu skor hiç şık olmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında 5-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

21 Ocak 2024 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Bu skor hiç şık olmadı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız." dedi.

Abdullah Avcı, "Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Oyuna bir türlü ortak olamadık. Güzel ve şık olmadı. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Bunun tedavisini yaparak yolumuza devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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