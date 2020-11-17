Abdullah Avcı: Bu Trabzonspor'dan bana gelen üçüncü teklif

DHA 17 Kasım 2020 Salı 16:30 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 16:30

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili camianın sabırsız olduğunu bildiğini belirterek, “Bugün Trabzonspor’un başarısı için varım. Dingin denize değil Karadeniz’in dalgalı denizine çıktım. Birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor’dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Ben de Trabzonspor camiası gibi sabırsızım. Dingin denizden Karadeniz’in dalgalı denizini seçtim" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Medical Park Stadı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Avcı, Trabzon'da, Trabzonspor'da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “Trabzon şehrinin futbola olan tutkusu, sevgisi, aşkı, tarihi ve geçmişi beni son derece heyecanlandırıyor. Bu bölgenin Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya olan aidiyet duygumu daha da güçlendiriyor. Bu benim için çok önemli bir motivasyon kaynağını oluşturuyor" dedi.

“TRABZONSPOR TARİHİNDE GÜZEL YERDE BAŞARILARLA YER ALMAK İSTİYORUM”

Trabzonspor'a gelmesinde vesile olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'na, kendisini daima destekleyen ve cesaretlendiren Ertuğrul Doğan ve Mehmet Yiğit Alp'e, yönetim kuruluna teşekkür eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bu futbol şehrine Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci'ye, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Güngör Şahinkaya bunlar hepsi benim dostum, beraber çalıştığım meslektaşlarım, ağabeylerim. Tabii ki Şenol hocam. Hem hocalığımı yaptı hem de iletişim halindeyiz. Adını saymadıklarımdan özür diliyorum. Ben de onlar gibi Trabzonspor tarihinde güzel yerde, güzel anılarla, başarılarla yer almak istiyorum. Trabzon'a gelirken, ‘çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var’ diye hep ifade ettiler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum, olumlu, olumsuz duygusunu biliyorum, güzel yüzlü olduğunu görüyorum. Ben de Karadeniz çocuğuyum. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum.”

“KAYBETMEYİ SEVMEYEN, BUNA TEPKİ VEREN BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİZ”

Avcı, "Trabzonspor nasıl bir kimlikle sahada olacak ve bazı oyuncuların yerlerini değiştirmeyi düşünüyor musunuz?" yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Sistemi, hücumu veya savunmayı elindeki mevcut oyuncu profili belirliyor. Bir haftadır beraber çalışıyoruz. İştahlı, arzulu, yaş ortalaması 25-26 olan, özellikle duygusu, coşkusu, kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığı yakalayan ama saha içindeki düzeni ve aklı olan takımı taraftarlara izlettireceğiz diye düşünüyorum. Oyuncularla birebir iletişimi var. Dünden itibaren bunlara başladık. Bazen oyuncuların geçmişte de nerelerde oynadıklarını veya rakibinde neler yapmak istediklerini ve bizim ne yapmak istediklerimizi çok net şekilde planlayıp bazen sahanın içinde bölgelerde değişiklik olabilir ama saha dağılımımızın son derece sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum.”

“TRABZONSPOR YARIŞMAK ZORUNDADIR”

Trabzonspor’un forması ve armasının hep yukarılarda olacağını söyleyen Avcı, şöyle devam etti:

"Bu süreç her futbol takımının yaşayabileceği bir süreç. Geçen seneden bu zamana kadar ve bu ligde çalışmış bir teknik adam olarak baktığımızda yakından takip ettiğimiz bir takım olduğu için özellikle takım savunmasının daha ön plana çıkartacağız. Çünkü önde bireysel çok özel ve yetenekli oyuncularımız var. Takım savunmasını doğru yaptığımız takdirde diğer organizasyonlara geçeceğimizi düşünüyorum. Bu coğrafyayı, iklimi biliyorum. Pazar günü Erzurumspor maçını taraftar nasıl kazanıyorsa ben de öyle start vermek istiyorum. Oyuncu grubu da şuan buna odaklanmış vaziyette. Kazandıkça daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum ve biliyorum. Trabzonspor hem sonuç alacağı hem de sistemi geliştirecek. Trabzonspor yarışmak zorundadır.”

“DEVRE ARASI KISA VE ORTA VADE HEDEFLERİMİZİ KONUŞABİLİRİZ”

Avcı, başarı için ne kadar sabır gerektiğine yönelik bir soru üzerine, “Ben de Trabzonspor camiası gibi sabırsızım. Bunun için pazar günü kazanarak başlamak istiyorum. Klopp ilk iki senesinde kaçıncı bitirdi, Manchester United’ta Alex Ferguson 6.5 sene ne bir kupa ne bir başarı yakalamadan dünya markası oldu. Ben o kadar süre istemiyorum ama geldiğimiz noktada geçen sene ligi ikinci bitirmiş, Türkiye Kupası’nı kazanmış sonrasında dalgalanma yaşamış bir takım var. Devre arasında bizim hedeflerimiz kısa ve orta vadede önümüzdeki sezon hedef ne olacak nereye gidecek net bir şekilde söyleyeceğiz. Burası Trabzonspor, duygusu ve coşkusunun, hedeflerinin yanına aklı sokmaya çalışacağız. Zamanı çok uzun değil ama bu desteği bekliyorum” dedi.

“SORUN TAKIM SAVUNMASINDA”

Takım savunmasında sıkıntı olduğunu kaydeden ve bunun üzerine çalışmalara başladıklarını kaydeden Avcı, “Kaybetmeyi kabul etmeyen bir takım olması gerekiyor. Son zamanlarda saha içerisinde enerjisinin kaybolduğunu görmüştük. Değişimlerde olabiliyor, şu an bu enerjinin geri döndüğünü düşünüyoruz. Geçen sene 30-32 puan maçlarda öne geçip geriye düşen, bu kadar puan kaybeden takımın takım savunması ile ilgili problemi vardır. Geldiğimiz günden itibaren parçadan bütüne giderek takım savunmasıyla ilgili çalışmaları net bir şekilde yaptık. Bunun yüzde 60-70'ine oyuncu grubu cevap verdi. Umarım hafta sonuna yansıyacak. Sahne orası” diye konuştu.

“TRABZONSPOR’DAN BU BANA GELEN ÜÇÜNCÜ TEKLİF”

"Trabzonspor’dan gelen teklif her teknik adamı heyecanlandırır" diyen Avcı, “Bu Trabzonspor’dan gelen üçüncü teklif. Özkan hoca da aktif çalıştığı dönemde teklif yapmıştı. O dönemden daha evvel de teklif almıştım. O zaman şartlar oluşmadı. Kısmet bugüneymiş. Bundan sonrası aslında Trabzonspor ile ilgili ne yapabiliriz ona bakacağız. Geçmişle yaşamayacağız. Oradan bir takım dersler çıkaracağız. Bundan sonraki Trabzonspor’u dizayn, organize etmeye, yarışma içine sokmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“KARADENİZ’İN DALGALI DENİZİNİ SEÇTİM”

Trabzonspor’a gelemeden önce bir çok takımdan teklif aldığını da kaydeden Avcı, “Bugün Trabzonpor’un başarısı için varım. Dingin denize değil Karadeniz’in dalgalı denizine çıktım. Buranın başarısı için varım. Birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor’dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden Karadeniz’in dalgalı denizini seçtim” diyerek açıklamalarını tamamladı.