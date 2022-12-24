Abdullah Avcı: Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz taraflarını biliyorduk

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.

İşte Avcı'nın sözleri:

"GÜÇLÜ VE GÜÇSÜZ TARAFLARINI BİLİYORDUK"

"Ligin lideri ve iyi bir takıma, oyuncu kalitesi yüksek, alternatifleri olan, her türlü planı olan... Güçlü ve güçsüz taraflarını biliyorduk. "

"İYİ BİR OYUNLA YENDİK"

"Ligde ve Avrupa'da en çok faul yapan takım, az temaslı oynamamız gerekiyordu. 22 maçlık analiz yaptık ve karar verdik. Oyuncular da buna cevap verdi. İnsanlar 'Neden bu oynadı, neden bu oynamadı?' diye soracaktır. Oyuncuların performansına göre takım kuruyoruz. Ligin iyi takımını, iyi bir oyunla yendik."

"KASIM'I İŞARET ETMİŞTİK"

"Bu bizi son derece mutlu ediyor. Kasım ayını işaret etmiştik, aradaki çalışmaları doğru yapmak istiyorduk. Geçen senenin şampiyonunun oyunu başka bir tarafa gitmeliydi, bunu yapıyoruz."

"BUGÜN BİR MAÇ KAZANDIK"

"Taraftarımıza mesajımız var. 25 ay, 3 kupa... Bana nasıl hoşgörülü, saygı ve sevgili yaklaşıyorlarsa, Trabzonspor'a yaklaşsınlar. Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var. Bugün bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık. Böyle devam etsinler. Taraftarlara da teşekkür ediyorum."

"ONLARI TEBRİK EDERİM"

"Stefano Denswil'in sakatlığı devam ediyor. Marc Bartra maske ile devam ediyor. Vitor Hugo daha farklı operasyon geçirebilirdi ama tedavi oluyor. İki maskeli oyuncumuz, rakibin en çok oynadığı alanda hiç hata yapmadı. Onları da tebrik ediyoruz."