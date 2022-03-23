Abdullah Avcı, ''Güzel haberler var'' demişti! Trabzonspor'u yıkan haber...

Süper Lig'in başarılı teknik direktörlerinden Abdullah Avcı takımı Trabzonspor ile ligde zirvenin sahibi. Bordo mavililer ocak ayında Sivasspor ile oynadığı maçta Marek Hamsik'in sakatlığı ile sarsılmıştı. Bir süre sahalardan uzak kalan Slovak oyuncu için müjdeli haberi Abdullah Avcı duyurmuştu ancak Slovakya basınında yıldız oyucunun babası babası Richard Hamsik sakatlık hakkında açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI, "GÜZEL HABERLER VAR" DEMİŞTİ!

Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in sakatlığı hakkında, "Güzel haberler var" demişti. Ancak Baba Hamsik ise yıldız oyuncu hakkında çarpıcı sözler söyledi. İşte baba Hamsik'in açıklaması: "Marek'in durumu Napoli, Türkiye ve ayrıca milli takımımızda çeşitli doktorlar tarafından kontrol edilmektedir. Sahalara ne zaman döneceği hakkında bir şey söylemek zor. Çeşitli tetkikler yapılması gerekiyor. Marek, birkaç gün içinde Slovakya'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve sağlık durumunu detaylı şekilde anlatacak. Durumunun iyiye mi yoksa tam tersine daha mı kötüye gittiğine açıklık getirecek"