İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8427
  • EURO
    16,3754
  • ALTIN
    928.491
  • BIST100
    2183.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı, ''Güzel haberler var'' demişti! Trabzonspor'u yıkan haber...
Spor

Abdullah Avcı, ''Güzel haberler var'' demişti! Trabzonspor'u yıkan haber...

Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz ocak ayında sakatlanan Marek Hamsik hakkında, 'Güzel haberler var' demişti. Sakatlığı geçen Slovak oyuncuya Abdullah Avcı yeniden kadroda yer vermiş ancak Hamsik tekrar sakatlanmıştı. Oyuncunun durumu hakkında açıklamayı babası yaptı. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Mart 2022 Çarşamba 21:36 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:27
ABONE OL

Süper Lig'in başarılı teknik direktörlerinden Abdullah Avcı takımı Trabzonspor ile ligde zirvenin sahibi. Bordo mavililer ocak ayında Sivasspor ile oynadığı maçta Marek Hamsik'in sakatlığı ile sarsılmıştı. Bir süre sahalardan uzak kalan Slovak oyuncu için müjdeli haberi Abdullah Avcı duyurmuştu ancak Slovakya basınında yıldız oyucunun babası babası Richard Hamsik sakatlık hakkında açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI, "GÜZEL HABERLER VAR" DEMİŞTİ!

Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in sakatlığı hakkında, "Güzel haberler var" demişti. Ancak Baba Hamsik ise yıldız oyuncu hakkında çarpıcı sözler söyledi. İşte baba Hamsik'in açıklaması: "Marek'in durumu Napoli, Türkiye ve ayrıca milli takımımızda çeşitli doktorlar tarafından kontrol edilmektedir. Sahalara ne zaman döneceği hakkında bir şey söylemek zor. Çeşitli tetkikler yapılması gerekiyor. Marek, birkaç gün içinde Slovakya'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve sağlık durumunu detaylı şekilde anlatacak. Durumunun iyiye mi yoksa tam tersine daha mı kötüye gittiğine açıklık getirecek"

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.