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Spor

Abdullah Avcı: Hakem haklı, özür diliyorum

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde alınan Adana Demirspor galibiyeti sonrası hakemden sarı kart gördüğü pozisyona değindi. Avcı, 'Hakeme iki pozisyonda itirazım oldu. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Buradan özür diliyorum.' ifadelerini kullandı.

25 Şubat 2024 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Hakem haklı, özür diliyorum
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçıyla birlikte oyun kalitemiz arttı ama sonuç alamıyorduk. 4 maç kazandık, 1 tane kupa ve bu maçlarda gol yemedik. 2-0 ile içeri de girebilirdik bu maçta. Keyif aldığımız bir ilk yarı oynadık. Opsiyonlarımızı doğru kullanamadık. İkinci yarı da da fırsatlarımız oldu. Kazanmak geçiş döneminde çok önemli. Gelecek sezonun planlarını daha iyi yapabilmek için kazanmak çok önemli. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncular da fiziksel olarak iyi seviyeye geldiğinde çok daha iyi olacak." dedi.

Avcı, "Umut'a teşekkür ediyorum. Ona verdiğimiz fırsatı iyi kullanıyor. İyi bir profesyonel örneği gösterdiği için teşekkür etmek istedim. iyi bir takıma karşı kazandık. Hakeme iki pozisyonda itirazım oldu. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Buradan özür diliyorum." şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Taraftarımıza ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Çarşamba günü kupa maçında desteklerini bekliyoruz. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Fernandez'i koruduk bugün. Berat biraz sorunu vardı ama 2. golü bulamadığımız için onu koruyamadık. Şuan itibariyle Fernandez'i saymazsak sakatımız yok diyebiliriz. Orsic de zaten Mart ayında bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

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