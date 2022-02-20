Abdullah Avcı: Hala hiçbir şey kazanmadık

20 Şubat 2022 Pazar 18:50 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 18:50

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspror karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor ve Francesco Farioli hakkında, "Alanyaspor lige çıktığından beri transferde doğru tercihleriyle, kendi içine kattığı ve sattığı oyuncularıyla, oyun hafızasını kaybetmeden oyuncu satıp bulup yarışın içinde olmak önemli. Buna saygı gösteriyor, tebrik ediyorum. Sahanın içerisinde oyun felsefesi olan, planları olan bir teknik adamları var." açıklamasını yaptı.

Karrşılaşmayla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Biz ne yaptık? Baskılar zaman zaman rakibe göre değişebiliyor. Bugün biz rakibe nasıl baskı yapacağımıza çalıştık. Bunun karşılığını aldık. Rakibin oyun kurma opsiyonlarının ne olduğunu biliyorduk. Çalışıyorsun, biliyorsun ama sahada karşılığını aldık. Merkeze yöneldiklerinde tuzak kurduk. Pozisyonlar, goller gelmesi bizi mutlu etti. Çalışmanın neticesini almak daha da mutlu etti. Rakip zaman zaman çıkacaktı, çıktığı da oldu. Oyalamayı ve ikinci bölgede ne yapacağımızı da konuştuk. Bunu da kırdıklarında hedefe pas atan bir takımdı. Merkezi kapatarak bunu savunmaya çalıştık. Alanyaspor'a karşı üç bölgeyi de savunmayı da çalıştık. Hem baskıdan hem setten hem geçiş hücumundan golleri de çalıştık. Harika bir sonuç. Çalıştıkların karşılığı bu sonucu almak beni daha da mutlu etti." dedi.

Abdullah Avcı yarıca, "Pırıl pırıl bir ışık. Bu ışık hala devam ediyor. Hala hiçbir şey kazanmadık. 3 puan kazandık. Trabzonspor sevdalılarına bu akşamı hediye ediyorum. Kendi evimizde maçlarımız var. Onların artan destekleri, taraftar ve tribün kültürleri beni mutlu ediyor. Bu galibiyeti Trabzonsporlulara armağan ediyorum." diye konuştu.