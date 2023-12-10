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Spor

Abdullah Avcı: Kazanmak bizim için önemliydi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

AA10 Aralık 2023 Pazar 22:10 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Kazanmak bizim için önemliydi
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen haftaki yenilginin ardından deplasmanda maç kazanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'nin değişik oyun tarzlarına göre hazırlandıklarını söyledi.

Maçın deplasmanda olduğu için oyuna girmenin kolay olmadığını ifade eden Avcı, "İlk aşamada dengeli bir oyun vardı. Özellikle maç 2-0 olunca net 7-8 pozisyon vardı. Bu skorun ardından takım doğru oynayan, teknik kapasitesi yüksek, atak sonuçlandıran kimliğine sahip olup 3. golü buldu." dedi.

Çalıştıklarını doğru uyguladıklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bugün çalışmamızın karşılığını aldık. Geçen haftaki mağlubiyetin ardından böyle bir maçı deplasmanda kazanmak bizim için önemliydi. Bugün Trabzonspor'da 100. lig maçına çıktım. Bu Trabzonspor'da her teknik direktörü gururlandırır. Her zaman 'iyi ki Trabzonspor var' diyorum. Biz güçlü ve büyük bir aileyiz. Trabzonspor'un, Trabzon şehrinin nasıl bir oyun isteğini çok net bilen ve ekibiyle gerçekleştiren bir teknik direktörüm. Zaman zaman iniş ve çıkışların olduğu dönemleri yaşayacağız. Hem yarışırken, sonuç alırken organizasyon geliştiren bir takım olacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

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