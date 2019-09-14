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Abdullah Avcı: Kırmızıyı ilk planda vermeliydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gazişehir Gazientep'e 3-2 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Abdullah Avcı'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Maçtan evvel de söyledim. Rakip dörtlü mü oynayacak, beşli mi? Beşli oynadılar ve topla oynama süremiz bu nedenle artacaktı. Penaltı ve kırmız karta kadar her şey yolundaydı. Golü telafi edebilirdik ama kırmızı kartla eksik kalmamızın telafisi yoktu. Beşinci dakikadan sonra oyun kafa kafaya gitse oyunu değerlendirebilirdik."

"HAKEMİ Mİ KONUŞALIM!"

"Oyunda birçok senaryo vardı. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1'e döndük. Merkezde çok boşluk vermeye başladık. Sonra yediğimiz ikinci, üçüncü gol. Bir kırmızı kart daha. Bugün kendi durumumuzu mu konuşalım, hakemi mi konuşalım! Gaziantep takımını tebrik ederiz. Biz tüm hamlelerimizi yaptık. Halil Umut Meler birçok final yönetti, nerede nasıl maçlar yönettiğini biliyoruz ama geriye gitmemeli."

"İLK PLANDA KIRMIZIYI VERMESİ GEREKİYOR"

"Oyuncular son anlarda geri dönüş yapmak istediler ama sonuç alamadık. Derhal toparlanıp Avrupa'daki maça odaklanmamız gerekiyor. İkinci kırmızı kart öncesi zaten rakip oyuncu dirsek atıyor. Benim oyuncumun onu yapmaması lazım ama hakemin ilk planda kırmızıyı vermesi gerekiyordu. Fakat kırmızı kart gören futbolcu üç gün önce hazırlık maçında da kırmızı kart görüyor, bu maça çıkıyor, burada da kırmızı kart görüyor. TFF'nin bu durumu incelemesi gerekiyor."

"BURAK YILMAZ DÖNDÜKTEN SONRA..."

"Burak Yılmaz şu anda Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından biri. Döndükten sonra elbette oyun aksiyonlarımızı genişletecektir ama her şeyi çözecek gözüyle bakmamak gerekiyor"

(Sporx)

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