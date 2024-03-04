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Spor

Abdullah Avcı: Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

4 Mart 2024 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kaybedilen Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

Abdullah Avcı maçı değerlendirerek, "Çok iyi oynadığımız bir ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. Pozisyonlarımız var. Bir tanesi olacak şey değil. İkinci gol hiç sahada karşılaşmadığımız pozisyon. Oyunun içinde bunlar var, hatalar olabiliyor. İlk gelen top gol oldu. İkinci yarı itibariyle, bir gol bile bizi oyuna ortak edecekti. Tekrarlı hücum yapmalıydık.' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, 'Zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Fırsatlar geldi, rakibe fırsatlar verdik. Oyunun bütününde hak etmedik. Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik. Çok olmayacak bir şey, hepsi bir maçta başımıza geldi. Oyunun karşılığını alamadık. Yapacak bir şey yok. Bu dalgalanmalar olacak. Hedefimize emin adımlarla gitmeye çalışacağız. Hedefler devam ediyor. Alanyaspor'a ve Fatih Hoca'ya başarılar" şeklinde konuştu.

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