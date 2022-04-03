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Spor

Abdullah Avcı: Ramazan sonunda şampiyonuz! ''Kutlamalara başlasınlar''

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının sonunda şampiyon olacaklarını belirten Abdullah Avcı, 'Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar.' şeklinde konuştu.

3 Nisan 2022 Pazar 23:15 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 23:19
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu Şampiyonluğun geldiğini belirten Abdullah Avcı, "Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TAKIMLARA YAKIŞIR BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon... Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Bazen performans alamıyorsun, bunlar olur. Beşiktaş'a karşı rakip arkası koşular yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ta çok etkin oyuncular var. Büyük takımlara yakışır bir maç oldu. İkinci yarı oyunu istediğimiz yöne çevirdik. penaltı, sonrasında gol... Kırmızı karttan sonra yine golü aradık. Çıkış arayan takımlara karşı bu tip oyunlar normal." dedi.

"ÇOK DUYGULANDIM..."

Koreografi ile ilgili konuşan Abdullah Avcı "Taraftarlarımıza hazırlık için teşekkür ederim. Çok duygulandım, duygusal tarafım biraz fazla." açıklamasını yaptı.

ABDULLAH AVCI: BİZ ŞAMPİYON OLUYORUZ

Şampiyonlukla ilgili ilk kez net konuşan Abdullah Avcı "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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