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  • Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da! İşte alacağı ücret
Spor

Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da! İşte alacağı ücret

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı.

10 Kasım 2020 Salı 13:48 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 13:54
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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Trabzonspor, 57 yaşındaki teknik adama bu sezon 5 milyon TL, gelecek sezon için 6,5 milyon TL, 2022-23 sezonu için ise 8,5 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.

Bordo mavili  kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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