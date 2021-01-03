İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ocak 2021 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı: Şampiyonluğun en önemli adaylarından olacağız
Spor

Abdullah Avcı: Şampiyonluğun en önemli adaylarından olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

AA03 Ocak 2021 Pazar 20:11 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 20:11
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.

2020 yılının dünya için iyi geçmediğini belirten Avcı, "2020'de bütün dünyada ve ülkemizde sağlıkçıların hayatlarını fedakarca harcayıp insanları iyileştirmek için çabaladıkları bir süreç oldu. 

3 gün önce Galatasaraylı Omar'ın yaşadığı talihsiz bir durum oldu. Umarım en kısa sürede sahalara döner. Geçen yıl mart ayından bu yana futbol ailesi, dünyada yaşanan süreci ayakta tutmaya çalışıyor. İnsanlar evlerinde bu oyunu izleyerek vakit geçiriyorlar. Bu oyunun aktörleri, bu oyunu ayakta tutmalı. 

Kavga, kırmızı kart, penaltı gibi durumları bir tarafta bırakıp bu oyunu sevimli hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı kötü oynamalarına rağmen 2 net pozisyona girdiklerini aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"İkinci yarıda hücum organizasyonlarını daha fazla kullandık, öne geçtik. Çok fazla pozisyon vermedik ama ortadan bir gol yedik. 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ivme kazandık. Eksiklerimiz var, başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Trabzonspor her zaman yukarıya oynar."

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen Vitor Hugo'nun gelecek maçta yüksek ihtimalle oynayabileceğini bildirdi.

Transfer çalışmaları hakkındaki soruyu cevaplayan Avcı, şunları kaydetti:

"Yöneticilerimiz de biz de yoğun şekilde çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor'un net oyuncuya ihtiyacı vardır ve bunları biliyoruz. Hem bütçe hem de ekonomi doğrultusunda doğru oyuncular üzerinde hareket edeceğiz. Bu sene her maçı kazanmak için oynayacağız ama önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarından olacağız."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.