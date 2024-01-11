Abdullah Avcı: Yabancı kuralı sürekli değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Samsunspor, yeni hocası ile 9 maçta 5 galibiyet almış bir takım. Direkt oyunu çok fazla oynuyorlar. Savunmadan hücuma geçişte de alan savunması yaptıkları için geçişi iyi yapıyorlar. Taçı korner gibi kullanıyorlar, top bizdeyken de çok iyi baskı yapıyorlar. Biz de buna karşı neler yapabileceğimize çalıştık." dedi.

Avcı, "Oyuncu profiline göre gerçekçi oyunlar vardır. Millet diyor ya zevk alacak oyun! O puan vermiyor artık. bu oyunla bazen kaybedersiniz ama gerçekçi oyunla 2.20 puan ortalaması aldık ve 3.'lük için yarışıyoruz. 2 haftadır aynı takımla çıkıyorum. Rotasyon yaptığımda, bilimden analizden faydalandığımda dediler ki rotasyon mu olur! Şimdi yapamıyorum. İki haftadır aynı kadroyla çıkıyorum. İki sakatım var, Afrika Kupası'na gidenler var. Bu bir şikayet değil, bu bir gerçek! Bununla nasıl kazanırız ona bakıyoruz." şeklinde konuştu.

Sıralamayla ilgili konuşan Avcı, "Gerçek tabelanın ne yazdığıdır. Önemli olan nasıl yarışın içinde kaldığımızdır. Bugün oyunun ilk yarısında üstün oynadık. ikinci yarı rakip üzerimize geldi. Çok fazla pozisyon veren bir rakip değildik. Biz son bölümde oyunu koparabilirdik. Kazanmak güzel! Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Onlar bizim için önemli. Trabzonspor bana ve ekibe çok şey kattı." açıklamasını yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, "3 sene önce şampiyon olduğumuzda ben düzeni seven hassasiyeti olan biriyim. Müzeyi gezdiğimde Allah bana burada yer almayı nasip etsin dedim. Bu nasip oldu. Trabzonspor bana çok şey kattı. Bugün Avrupa'da çok örnekleri var. Tarih dimdik ayakta bir Trabzonspor görüyor. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Bize de, buraya gelen rakiplere de hatırlatmak gerekiyor. Trabzonspor bir yolculuktur. İnançtan demir alıp imkansıza mümkün kılan bir yolculuktur." dedi.

Yabancı kuralı ile ilgili ise Abdullah Avcı, "Bunun birçok şeyini yaşadım. A Milli takım döneminde de kural değişti haberim yoktu. Bugün de değişiyor sürekli. Ben şu anda yerli yabancı rekabetini oluşturacak bir durumu ne zaman yakalasak serbest duruma geçiyor. Biz kendi insanımıza yatırım yapıp rekabeti artırmalıyız. Umarım Türk futbolu adına hayırlısı olur." diye konuştu.