İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4314
  • EURO
    49,2876
  • ALTIN
    5709.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı'dan açıklama! ''Bu iddialar doğru değil''
Spor

Abdullah Avcı'dan açıklama! ''Bu iddialar doğru değil''

Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi2 Aralık 2025 Salı 13:53 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan açıklama! ''Bu iddialar doğru değil''
ABONE OL

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları devam ederken gündeme Abdullah Avcı ismi gelmişti.

Yerel basında yer alan bazı haberlere göre Karadeniz temsilcisinin, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bunun ardından tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çıkan iddiaları yalanladı.

İşte açıklamanın tamamı:

"Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Rizespor'a başarılar dilerim."

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.