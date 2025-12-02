Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları devam ederken gündeme Abdullah Avcı ismi gelmişti.

Yerel basında yer alan bazı haberlere göre Karadeniz temsilcisinin, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bunun ardından tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çıkan iddiaları yalanladı.

İşte açıklamanın tamamı:

"Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Rizespor'a başarılar dilerim."