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Spor

Abdullah Avcı'dan Arsenal benzetmesi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

6 Ocak 2024 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan Arsenal benzetmesi!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Avcı, "Galibiyetle başlamak son derece önemli. 28 günde toplam 8 maç oynayacağız. Sakatlar ve Afrika Kupası ile beraber sınırlı bir şekilde gidiyoruz. Sahanın zemini çok sıkıntılıydı. Bazen buna göre oynamamız gerekiyor. Takımımız dirençli durdu. Golü bulduktan sonra çabuk kaybedişlerimiz ve topun arkasına geçişlerimiz oldu. Bunu düzeltmemiz lazım. Rakibe çok pozisyon vermedik. Bugün oyun biraz bunu istiyordu. Bunu doğru şekilde yaptık. Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini galibiyetler hızlandıracaktır. Oyuncular, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Tebrik ediyorum. Bizim oyuncu kalitemiz onlardan daha fazla. Yönetimimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan olsun." dedi.

"ARSENAL DE ATAMADI!"

Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Buna benzer senaryoyu daha önce yaşadım. Oyunun, ligin, oyuncu profillerinin gerçekleri var. Dünyanın hiçbir takımı istediği oyunu oynayamıyor. Geçen gün 77 kez ceza sahasına giren Arsenal gol atamadı. Bu durum zaman zaman değişecek." şeklinde devam etti.

Abdullah Avcı son olarak, "Bu oyun artık bir televizyon oyunu oldu. Aksiyon aranıyor, kazanmak her zaman ilaç. Ligin şu anda üçüncüsüyüz. Tabela bugün 1-0 yazıyor. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

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