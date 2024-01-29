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Spor

Abdullah Avcı'dan Avrupa itirafı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçın öncesinde konuştu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan Avrupa itirafı!
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Hüseyin'in sakatlığı büyük talihsizlik. Fernandez ilk defa ilk 11'de sahaya çıkacak. Sancılı bir geçiş dönemi içerisindeyiz. Önemli olan buradan nasıl çıkacağımızdır.

Bu maçta oyuncularım, Trabzonspor formasının ne kadar değerli olduğunu sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum. Hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek. Ligi yukarılarda bitirmek istiyoruz.

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