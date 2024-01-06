Abdullah Avcı'dan ikinci döneminde tek mağlubiyet

Abdullah Avcı, Bordo-Mavililer'de ikinci kez göreve geldikten sonra çıktığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini (Kayserispor'a karşı 1-0) kaybetti.

Bu süreçte Karadeniz ekibi, 1 yenilginin yanı sıra 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Avcı, Trabzon'daki ilk dönemindeki ilk 10 maçlık performansında ise; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

TRABZONSPOR'DA TOPLAM 127 MAÇ

Trabzonspor'un teknik direktörlüğünde toplam 127 resmi maça çıkan Abdullah Avcı, 71 galibiyet, 33 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak maç başına 1.94 puan ortalaması yakalamayı başardı. Avcı, bordo-mavililerle 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa kazandı.