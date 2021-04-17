Abdullah Avcı'dan ilk 11'de 4 değişiklik

DHA 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:28 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:28

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

İLK 11'DE 4 FARKLI İSİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hüseyin'in yerine Serkan'a, cezalı Hugo'nun yerine Hosseini'ye, hücum hattında Yunus'un yerine sakatlıktan dönen Nwakaeme'ye ve Flavio'nun yerine de Yusuf'a görev verdi.

SERKAN ASAN FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor'da son olarak 29'uncu haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen ve sonraki 5 maçta yedek kulübesinde oturan genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, Hatayspor maçıyla formasına kavuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu mücadelede Serkan'a ilk 11'de görev verdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 14, KAMİL AHMET 8 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da Süper Lig'in 19'uncu haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve tedavi sürecini tamamlayan Abdülkadir Ömür, 14 maç aradan sonra Atakaş Hatayspor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Son olarak 25'inci haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve daha sonra antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ise 8 maç sonra takıma geri döndü. İki oyuncu da sakatlıklarının ardından Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.