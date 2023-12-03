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Spor

Abdullah Avcı'dan mağlubiyet açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

3 Aralık 2023 Pazar 18:40 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan mağlubiyet açıklaması!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer sahadan 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Sonucun kendilerine yakışmadığına değinen Avcı, "İlk mağlubiyetimiz oldu. Kazanırken de ifade ettiğimiz gibi çok çalışmamız lazım. Bugün kazansak da bunu söyleyecektim. Maç, kötü bir maç oldu. Futbolseverlerden özür dilemek lazım. İki takım da kazanacak gibi görünmüyordu. Oyun içinde bir şeyler denedik. Büyük takım kimliğinde olup da çalıştığın yerlerden pozisyon vermek... Hiç şık olmadı." dedi.

"ONLARDAN VERİM ALAMADIK"

Yıldız oyuncularından verim alamadıklarını söyleyen Avcı, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Recep Hoca'yı ve rakibi de tebrik ediyoruz. Çalışmaya, uğraşmaya devam edeceğiz. Pepe'nin sakatlığı konusunda henüz bir bilgi alamadık. Genel olarak Edin gibi Pepe gibi Onuachu gibi oyunculardan çok düşük verim alınca böyle bir sonuç ortaya çıktı." dedi.

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