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Abdullah Avcı'dan öğrencilerine pas uyarısı: Asla vazgeçmeyin

Beşiktaş yeni sezonda rakiplerine nefes aldırmayacak. Öğrencilerinin dikine oynamasını tembihleyen tecrübeli çalıştırıcı 'Sabırla pas yapın ve tekrarlamaktan asla çekinmeyin' dedi.

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Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı, oyun felsefesini takıma aşılamak için çabalıyor. Siyah-beyazlılardaki ilk sezonunda sergileyeceği performans oldukça merak edilen tecrübeli çalıştırıcının, Riva'daki kamp dönemi başladığından bu yana en çok dikkat çektiği konu paslaşma oldu. Avcı'nın yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ligin en çok isabetli pas yapan takımlarından biri olarak göze batmıştı. Avcı aynı sistemi Beşiktaş'a yerleştirmek istiyor. Oyuncularına topa sahip olmanın önemini anlatan tecrübeli hoca "Sabırla pas yapın ve tekrarlamaktan asla vazgeçmeyin. Ne olursa olsun hücuma pasla çıkmalıyız" uyarısında bulunuyor.

TEMPOMUZ DÜŞMESİN

"Mecbur kalmadığınız müddetçe geriye pas atmayın" diyen Avcı "Sadece sıkıştığımız anlarda ve topun bizde kalması adına bunu yapabiliriz, Ancak unutmayın geriye oynamak bizim tempomuzu düşürür" dedi. Avcı paslaşmaya o kadar çok önem veriyor ki kalecileri bile sıkı bir şekilde çalıştırıyor. Hatta tecrübeli teknik adam, yeri geldiğinde stoperlerin yerine kalecilerin de geriden oyun kurması gerektiğini söylüyor. Futbolcular da Abdullah Avcı'nın yerleştirmek istediği sisteme saygı duyuyor. Siyah-beyazlı futbolcuların pas çalışmalarında oldukça hırslı ve istekli olmaları da dikkat çekiyor.

ŞUT ÇALIŞMASINDA LJAJIC DÖKTÜRDÜ

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Beşiktaş dün iki antrenman gerçekleştirdi. Çalışmalarda izinli olan Medel ve Quaresma'nın yanı sıra özel programına devam eden Burak Yılmaz yer almadı. Akşam idmanından sonra yapılan şut çalışmasında Adem Ljajic attığı gollerle alkış aldı.

(Türkiye)

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