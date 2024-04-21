Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Bordo-Mavililer, 10 numara hattı için hedefini şimdiden belirledi. Fırtına, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos forması giyen yıldız isim için girişimlerini hızlandırdı.

ASIL HEDEF KOSTAS FORTUNİS!

31 yaşındaki hücumcuyu Fenerbahçe'yle oynadıkları Konferans Ligi mücadelesinde takip eden Bordo-Mavililer, hücum hattında çok yönlü olan ismi renklerine bağlamak istiyor. Yunan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcu için lig bitmeden harekete geçilmesi bekleniyor.

AVCI'DAN ONAYI ALDI



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan 1,83'lük futbolcu, bu sezon 42 maçta 11 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Yunanistan Milli Takımı'nda da 56 maça çıkıp 9 gollük performans ortaya koyan Fortounis, iki ayağını birden iyi kullanabiliyor.

GOL KRALI OLDU



Kariyerinde daha önce; Kaiserslautern ve Asteras Tripolis gibi kulüplerde forma giyen başarılı futbolcunun piyasa değeri 3 milyon Euro bandında bulunuyor. Yunanistan'da 2 kez yılın futbolcusu seçilen Konstantinos Fortounis, 2015-16'da da gol kralı olmuştu. Olympiakos'la 6 kez lig şampiyonu olan yıldız isim, 2 kez de Yunan Kupası'nı kaldırmıştı.