İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı'dan onay geldi! Trabzonspor'da asıl hedef Kostas Fortunis
Spor

Abdullah Avcı'dan onay geldi! Trabzonspor'da asıl hedef Kostas Fortunis

Transfer döneminde kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor dümeni komşu Yunanistan'a kırdı. Bordo mavili ekip, Olympiakos forması giyen 31 yaşındaki Kostas Fortunis harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik21 Nisan 2024 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan onay geldi! Trabzonspor'da asıl hedef Kostas Fortunis
ABONE OL

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Bordo-Mavililer, 10 numara hattı için hedefini şimdiden belirledi. Fırtına, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos forması giyen yıldız isim için girişimlerini hızlandırdı.

ASIL HEDEF KOSTAS FORTUNİS!

31 yaşındaki hücumcuyu Fenerbahçe'yle oynadıkları Konferans Ligi mücadelesinde takip eden Bordo-Mavililer, hücum hattında çok yönlü olan ismi renklerine bağlamak istiyor. Yunan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcu için lig bitmeden harekete geçilmesi bekleniyor.

AVCI'DAN ONAYI ALDI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan 1,83'lük futbolcu, bu sezon 42 maçta 11 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Yunanistan Milli Takımı'nda da 56 maça çıkıp 9 gollük performans ortaya koyan Fortounis, iki ayağını birden iyi kullanabiliyor.

GOL KRALI OLDU

Kariyerinde daha önce; Kaiserslautern ve Asteras Tripolis gibi kulüplerde forma giyen başarılı futbolcunun piyasa değeri 3 milyon Euro bandında bulunuyor. Yunanistan'da 2 kez yılın futbolcusu seçilen Konstantinos Fortounis, 2015-16'da da gol kralı olmuştu. Olympiakos'la 6 kez lig şampiyonu olan yıldız isim, 2 kez de Yunan Kupası'nı kaldırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.