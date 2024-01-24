Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı.

Abdullah Avcı, oyuncularından ligde alınan 5-1'lik Galatasaray yenilgisini geride bırakmalarını ve tamamen Çaykur Rize maçına odaklanmalarını talep etti.

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile Avrupa hedefine ulaşmak için kalan maçların ne kadar kritik olduğuna dikkat çekerek oyuncularından daha fazla özveri ve mücadele istedi.

TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 21 maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 beraberlik alarak 37 puanla 3. sırada yer aldı.