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Spor

Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca, takımın durumu hakkında bilgi verdi.

6 Ocak 2024 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı, "Yeni yıl hepimize, futbol ailesine hayırlı, uğurlu olsun. Genelde ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları geride bıraktık diye düşünüyoruz. Yeni yıla girerken, futbolun iyileştirme gücünü bunu hiçbir zaman kenara bırakmadan hareket etmemiz lazım" dedi.

Sakat ve Afrika Kupası'na giden futbolcularla ilgili konuşan Avcı, "Sakatlar ve Afrika Kupası'na gidenler var. Pepe ve Trezeguet çok önemli oyuncular ama turnuva var. Fernandez ve Hüseyin'in sezon başından beri maçları yok. Yeni yeni antrenman yapıyorlar. Ömür'ün bir hafta önceden de kasığında ağrısı vardı. Bugün dinlendirdik, koruma altına aldık." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ayrıca, "Sayılara öyle bakmıyorum ben. 21 kişiyiz, 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Buna en iyi şekilde hazırlandık. Geldiğimizden günden beri 9 maçta 18 puan aldık, daha iyisi olabilirdi. Kayserispor maçı kayıp olarak duruyor. Bunu bir yerde telafi edeceğiz. Umarım bugün olur." şeklinde konuştu.

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