Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Tur atladığımız için mutluyuz. Beni ve ekibi mutlu eden, Beşiktaş maçından sonraki gelişen oyunumuz."

"İlk yarıda bütün bölümde baskıları doğru yaptık. 15 şut atmışız, rakip 1 şut atmış. Maç ilk yarı kopabilirdi ama olmadı. Topa sahip olduğumuz sürece ve opsiyonları doğru kullandığımız sürece baskıları düşecekti. Öyle de oldu."

"Rakibe çok fırsat vermedik. Doğru karşılamalar yaptık. Karşılığında da turu aldık."

"Kupa bizim için önemli hedeflerden biri. Ligde 3. ya da 4. olmak istiyoruz. Kupada da hedefe doğru gidiyoruz. Mutluyuz, oyuncularımı da tebrik ediyorum."

"Taraftara teşekkür ederim. Açık kanal olmasına rağmen tribünlere geldiler. Pozitif desteklerini verdiklerinde daha cesaretli ve yıpratıcı olabiliyoruz."

"Oyunun iki yönünü oynamak durumundayız. Çok fazla detay var. Bunları geniş zamanda konuşabiliriz. Bunlara çok çalışıyoruz. Bazı mevkilerde sıkıntılarımız var. Oyuncular fedakarlık yaparak yardımcı olmaya çalışıyor. Trabzonspor'un geleceği için doğru adımlar atmaya çalışıyoruz."

"Umut çok önemli mesafe kat ediyor. Bardhi yardımcı oluyor. Bazen ağrısı oluyor ama oynuyor".

"Umut'un kafasına top geldi, tomografi çekilecek. Onuachu'nun MR'ı çekilecek. Kasığında bir durum var. Yarın daha net belli olur."

"Trabzonspor'un transfer konusunda bir anayasası olması gerek. Bir felsefesi olmalı. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Yurt dışında olan var, İstanbul'da olan var. Transfer için çalışmalar ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Pozisyon olarak bilgi verdik, çalışmalar sürüyor."