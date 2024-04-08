Abdullah Avcı'nın listesine girdi! Trabzonspor'da Erik Lamela sesleri

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda hareket eden yönetimin önüne gelen yeni isim Erik Lamela oldu.

Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu da önemli bir avantaj teşkil ediyor. Tecrübesi ve performansıyla dikkat çeken 1.84 boyundaki futbolcu, birçok Avrupa ekibinin radarında yer alsa da yönetim elini çabuk tutmak istiyor.

LAMELA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta görev alan tangocu, 2 gol atıp 1 asist yaparak performansını ortaya koymuştu.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER

2013'te Roma'dan 30 milyon euro'ya Tottenham'a giden Lamela, 2021'de bedelsiz olarak Sevilla'ya transfer oldu. Mevkisi sağ kanat olmasına rağmen, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli yıldız, Arjantin Milli Takımı formasını da 25 kez terletti.