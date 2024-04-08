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Spor

Abdullah Avcı'nın listesine girdi! Trabzonspor'da Erik Lamela sesleri

Gelecek yıl için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Erik Lamela'yı transfer listesine ekledi.

Sabah8 Nisan 2024 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'nın listesine girdi! Trabzonspor'da Erik Lamela sesleri
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda hareket eden yönetimin önüne gelen yeni isim Erik Lamela oldu.

Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu da önemli bir avantaj teşkil ediyor. Tecrübesi ve performansıyla dikkat çeken 1.84 boyundaki futbolcu, birçok Avrupa ekibinin radarında yer alsa da yönetim elini çabuk tutmak istiyor.

LAMELA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta görev alan tangocu, 2 gol atıp 1 asist yaparak performansını ortaya koymuştu.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER

2013'te Roma'dan 30 milyon euro'ya Tottenham'a giden Lamela, 2021'de bedelsiz olarak Sevilla'ya transfer oldu. Mevkisi sağ kanat olmasına rağmen, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli yıldız, Arjantin Milli Takımı formasını da 25 kez terletti.

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