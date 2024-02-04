Abdullah Avcı'nın taktiği Fenerbahçe maçı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçını büyük fırsat olarak görüyor.

FENERBAHÇE MAÇI STRATEJİSİ

Ligde son 3 karşılaşmayı kaybeden ve oldukça sıkıntılı bir süreçten geçen bordo-mavililer, en az kendisi kadar zor durumda olan rakibini devirip, beyaz sayfa açmak istiyor. Tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Avcı, Kadıköy'de bu sezon 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçına benzer bir strateji uygulayacak.

90 dakika boyunca oyuncularından yüksek disiplin ve konsantrasyon isteyen Avcı, "Geriden çıkışlarda basit hata istemiyorum. 1. bölgede riske girmeyeceğiz. Sabırlı ama hareketli oynayacağız. Maç içinde mutlaka önemli geçiş fırsatları gelecek, bunları da iyi değerlendireceğiz" sözleriyle takımına seslendi.

Son oynadığı Galatasaray derbisinde ilk yarıda kötü bir performans sergilememesine rağmen ikinci yarıda oyun planında yapılan değişim ve kulübe hamleleri farklı skoru getirmişti. Abdullah Avcı, bu kez daha kontrollü bir futbol düşünüyor. Ön tarafta Trezeguet - Edin Visca ikilisinin yaratıcılığına güvenen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle orta sahada Batista Mendy - Berat Özdemir ikilisinden ekstra performans bekliyor. Avcı, merkezdeki üstünlüğü ele alarak derbiyi kazanacakları görüşünde.

Karadeniz teknik patronu, Beşiktaş'a rakip olduğu daha önceki 4 maçın hiçbirini kaybetmezken, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

TREZEGUET'TEN BEŞİKTAŞ'A 4 GOL

Afrika Kupası nedeniyle Trabzonspor'un ocak ayında faydalanamadığı Trezeguet, ligdeki son 6 karşılaşmada Mısır Milli Takımı'ndaydı... Ülkesinin turnuvadan elenmesi sonrası Trabzon'a gelen ve takımla 3 antrenmana çıkan yıldız futbolcu, Beşiktaş deplasmanında Fırtına'nın en önemli kozlarından biri. Trezeguet, daha önce Beşiktaş'a rakip olduğu 8 maçta 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Siyah-Beyazlılar, Trezeguet'nin ligde en çok gol attığı takımların başında geliyor. Fountas'ın yerine ilk 11'de başlaması beklenilen Trezeguet'nin yanı sıra diğer kanatta Visca forma giyecek. Orta saha üçlüsü ise Mendy-Berat-Bardhi şeklinde düşünülüyor.