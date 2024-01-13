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Spor

Abdullah Avcı'nın transfer beklentisi

Trabzonspor'da Trezeguet ve Pepe'nin ardından Onuachu'nun da Afrika Kupası'na gitmesi Abdullah Avcı'nın elini zorlaştırdı.

Fanatik13 Ocak 2024 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'nın transfer beklentisi
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Trezeguet ve Pepe'nin ardından Onuachu'nun da beklenmedik şekilde Afrika Kupası'na gidişi; Abdülkadir Ömür ile Denswil'in de sakatlıkları Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı.

Trabzonspor'un hocası, 2-1'lik Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamaların satır aralarında da transfer beklediğinin mesajını yolladı.

Basın toplantısında, "Rotasyon yapamıyorum, kulübede genç oyuncu var. Zenginleştirmem lazım" diyen Avcı, yabancı kontenjanını boşaltmaları halinde transferde gelişme olabileceğini belirtti.

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