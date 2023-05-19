İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8068
  • EURO
    21,4477
  • ALTIN
    1249.17
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdurrahim Albayarak: Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum
Spor

Abdurrahim Albayarak: Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Abdurrahim Albayarak: Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum
ABONE OL

Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayarak, yeni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için, "Florya'dan buraya taşınıyoruz. Nasıl Florya'da yıldızlar yetiştirdiysek, Allah'ın izni ile burada da yetiştireceğiz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray eski yöneticisi Abdürrahim Albayarak, "Dursun başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada herkesin imreneceği birlik ve beraberlik vardı. Yeni tesisimize de bu yakışırdı. Florya'dan buraya taşınıyoruz. Nasıl Florya'da yıldızlar yetiştirdiysek, Allah'ın izni ile burada da yetiştireceğiz. Nasıl Florya'dan UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonu çıktıysa inanıyorum bu tesislerden de UEFA şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkacağına inanıyorum. Muhteşem bir tesis oluyor. Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Futbol takımının durumuyla ilgili de konuşan Albayarak, "İnanılmaz başarılara imza attı. Ligin bitmesine çok az bir zaman kala yarın oynayacağımız Sivas maçı ile bunun çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Galatasaray bu sene her konuda çok başarılıdır. Temel atma töreniyle olsun, futbol takımının başarısıyla olsun, en yakın rakibine 5 puan fark atmasıyla olsun son derece iyi ve başarılı gidiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.