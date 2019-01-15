Abdurrahim Albayrak 'biz de çok merak ediyoruz' dedi, taraftarlar çılgına döndü
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarların merakla beklediği forvet transferi hakkında konuştu.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?" sorusuna "Biz de çok merak ediyoruz." cevabını verdi.
Öte yandan Ocak ayında forvet transferi sözü veren ve Twitter hesabından transfer yapılacağını belirten tweetler atan Albayrak'ın bu tweetleri de silmesi dikkat çekti.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.