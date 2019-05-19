Abdurrahim Albayrak: Cüneyt Çakır'a ayrı bir sempatim var

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdürrahim Albayrak, şöyle konuştu:

"Bütün yorgunluk ve sıkıntılarımızı attığımız bir gece oldu. Yüce Allah'ımıza futbolcularımıza, taraftarımıza, hocamız ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok ağladığım ve çok üzüldüğüm geceler oldu. 'Abdurrahim Albayrak transferler nerede?' dediler. Şampiyon olacağız dedik."

"Herkes bizden ümidi kesmişti. 8 puanlık farkı kapattık. Başakşehir maçı öncesi eleştiriler oldu, o dönem Başakşehir maçına odaklandık. 6 kez yönetici oldum, 6'sında da şampiyon oldum. Allah'ıma şükürler olsun. 22. şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Ortalığı germenin anlamı yok, yendik ve şampiyon olduk."

"Cüneyt Çakır'a ayrı bir sempati ve saygım vardır. Hocaya bir şey söylemeyi lüzum görmüyorum. Sakıp Sabancı'nın mekanı cennet olsun. Sabancı'nın çok güzel bir sözü var. 'Çalışmak çalışmak çalışmak' Her zaman çalıştık. Üzüldüğüm anlarda hislerime hakim olmasaydım, sıkıntı olurdu."

"Aileme çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta çocuklarıma armağan ediyorum. Oğlum Yasin'e armağan ediyorum. Bütün camiamıza bu şampiyonluk hayırlı olsun. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İlk yarı oruçlu oldukları için tam bağıramadılar, ikinci yarı iftarla birlikte coştular. Hocamızla çok daha güzel işler yapacağız."