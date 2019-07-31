Abdurrahim Albayrak: Emre Mor'la ilgili KAP açıklaması yapacağız
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin bittiğini ve KAP açıklamasının yapılacağını söyledi.
Albayrak’ın açıklaması şu şekilde:
“Birazdan Emre Mor'la ilgili KAP açıklaması yapacağız.”
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