Abdurrahim Albayrak: Onyekuru kalmayı çok istiyor

Gündem Futbol’da soruları yanıtlayan Abdurrahim Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak’ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları şöyle:

'Bildiğim çok şey var' açıklaması üzerine

“Bence ortamı germeyelim. TFF seçime gidiyor. Yeni yönetime başarılar dileyelim. Boş konuşulmadı. Öylesine söylenmedi. TFF’de bence çok şey değişecek.

* Şimdi herkes kimleri transfer edeceğiz diye mesajları atmaya başladı. Gözler hemen Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. İşler hiç bitmiyor. Aile ortamı ne zaman oluşursa şampiyonluk iddiası daha da artıyor. Biz birlik içinde olduk ve şampiyonluğa ulaştık.

* Devletimize de çok teşekkür ediyoruz. Amatör sporlara yaptığı destekten dolayı tüm kulüpler nefes aldı. Bankaların da devreye girmesiyle daha da iyi olacağız. Galatasaray, idare edilebilecek borçlara düşüldü. Neredeyse her gün bankadaydım ben. Ziraat Bankası neredeyse beni kadrosuna alacaktı. Oyunculara ne söz verdiysek hepsini tuttuk.

Rize maçında ne oldu?

Ben çok eski bir Rizesporluyum. 2-3 kişinin yaptığı bir şeyler herkese mal edilemez. Büyük hakaretler oldu, yapmayın arkadaş, yakışmaz dedim. Tribündeki arkadaşlar benim oğlum olduklarını bilmiyorlardı. 3-4 kişi tarafından oğlunuzun darp edildiğini görmeyi Allah göstermesin. Ben bu durumun Rize halkına mal edilmesini istemiyorum. Dostluk hep devam etmeli.

“Şampiyonluk maçında bir tribün boştu”

Binlerce Galatasaray taraftarı dün stada giremedi. Başakşehir tribününe 300 kişi geldi. Bir tribün komple boştu. TFF yeni dönemde her kulüp için bunu düşünmeli.

* Transfer görüşmelerimiz olacak. Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz. Lig bitmeden görüşmeler olmadı. Diagne’yi satmak gibi bir düşüncemiz henüz yok.

"Transfer yapamadık diye aileme hakaret ettiler"

‘Ailemin yüzüne bakamadım* Transfer döneminde transfer yapamadık diye çok kötü hakaretlere uğradım. 83 yaşındaki kadından ne istiyorsunuz? Anneme nasıl küfür edebilirsiniz. Ben kimsenin yüzüne bakamadım. Ne gelinimin ne annemin ne eşimin ne torunumum.

"Onyekuru çok kalmak istiyor"

Onyekuru çok kalmak istiyor. İki santrfor aldık ve kritik golleriyle şampiyon olduk. Hem Mitroglou hem Diagne. Feghouli de çok iyi oynadı. Bu sene daha hazırlıklı olacağız.Son dakikaya bırakmayacağız.