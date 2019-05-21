27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0297
  • 6,7402
  • 247.661
  • 86.771
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdurrahim Albayrak: Onyekuru kalmayı çok istiyor

Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT SPOR’a konuk oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gündem Futbol’da soruları yanıtlayan Abdurrahim Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak’ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları şöyle:

'Bildiğim çok şey var' açıklaması üzerine

“Bence ortamı germeyelim. TFF seçime gidiyor. Yeni yönetime başarılar dileyelim. Boş konuşulmadı. Öylesine söylenmedi. TFF’de bence çok şey değişecek.

* Şimdi herkes kimleri transfer edeceğiz diye mesajları atmaya başladı. Gözler hemen Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. İşler hiç bitmiyor. Aile ortamı ne zaman oluşursa şampiyonluk iddiası daha da artıyor. Biz birlik içinde olduk ve şampiyonluğa ulaştık.

* Devletimize de çok teşekkür ediyoruz. Amatör sporlara yaptığı destekten dolayı tüm kulüpler nefes aldı. Bankaların da devreye girmesiyle daha da iyi olacağız. Galatasaray, idare edilebilecek borçlara düşüldü. Neredeyse her gün bankadaydım ben. Ziraat Bankası neredeyse beni kadrosuna alacaktı. Oyunculara ne söz verdiysek hepsini tuttuk.

Rize maçında ne oldu?

Ben çok eski bir Rizesporluyum. 2-3 kişinin yaptığı bir şeyler herkese mal edilemez. Büyük hakaretler oldu, yapmayın arkadaş, yakışmaz dedim. Tribündeki arkadaşlar benim oğlum olduklarını bilmiyorlardı. 3-4 kişi tarafından oğlunuzun darp edildiğini görmeyi Allah göstermesin. Ben bu durumun Rize halkına mal edilmesini istemiyorum. Dostluk hep devam etmeli.

“Şampiyonluk maçında bir tribün boştu”

Binlerce Galatasaray taraftarı dün stada giremedi. Başakşehir tribününe 300 kişi geldi. Bir tribün komple boştu. TFF yeni dönemde her kulüp için bunu düşünmeli.

* Transfer görüşmelerimiz olacak. Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz. Lig bitmeden görüşmeler olmadı. Diagne’yi satmak gibi bir düşüncemiz henüz yok.

"Transfer yapamadık diye aileme hakaret ettiler"

‘Ailemin yüzüne bakamadım* Transfer döneminde transfer yapamadık diye çok kötü hakaretlere uğradım. 83 yaşındaki kadından ne istiyorsunuz? Anneme nasıl küfür edebilirsiniz. Ben kimsenin yüzüne bakamadım. Ne gelinimin ne annemin ne eşimin ne torunumum.

"Onyekuru çok kalmak istiyor"

Onyekuru çok kalmak istiyor. İki santrfor aldık ve kritik golleriyle şampiyon olduk. Hem Mitroglou hem Diagne. Feghouli de çok iyi oynadı. Bu sene daha hazırlıklı olacağız.Son dakikaya bırakmayacağız.

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri listedeki terörist teslim oldu

Gri listedeki terörist teslim oldu

Bu oyun yüzünden boşanmak istedi

Bu oyun yüzünden boşanmak istedi

ABD'li milyarder öğrencilerin kredi borcunu ödeyecek

ABD'li milyarder öğrencilerin kredi borcunu ödeyecek

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Bakan Soylu açıkladı: Biraz önce konuştum, sınırda yakalattırdık

Bakan Soylu açıkladı: Biraz önce konuştum, sınırda yakalattırdık

İsrail duyurdu... Hamas yalanladı

İsrail duyurdu... Hamas yalanladı

'Türkiye, vazgeçilmez bir role sahip'

'Türkiye, vazgeçilmez bir role sahip'

Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde klasik otomobil ile başkent turu

Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde klasik otomobil ile başkent turu
 

POPÜLER HABERLER

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

İnternetten gezilebilen dünyaca ünlü 10 müze

İnternetten gezilebilen dünyaca ünlü 10 müze

Bir kilosu 20 bin dolar!

Bir kilosu 20 bin dolar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA