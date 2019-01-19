Abdurrahim Albayrak, taraftarların 'Forvet istiyoruz' tezahüratlarına cevap verdi
Abdurrahim Albayrak, taraftarın 'Forvet istiyoruz' tezahüratları sonrası tribünde dikkat çeken bir hareket yaptı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçının sonlarına doğru taraftarın 'forvet' transferlerine yanıt verdi.
Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maçın sonlarına doğru sarı-kırmızılı taraftarların 'Forvet istiyoruz' şeklindeki tezahüratları üzerine Abdurahim Albayrak elleriyle 'Tamam' anlamına gelen işarette bulundu.
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