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Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak Falcao sözleri: Bizden 1 ay daha süre istedi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Radamel Falcao ile ilgili gündeme bomba düşen bir haber bu kez "BolaVıp"ten Ariel Cheb Terrab imzası ile geldi. Gazetede yayınlanan haberde, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın Radamel Falcao ile ilgili sözlerine yer verildi ve Albayrak'ın "Falcao bizden 1 ay daha istedi" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Gazetede yer alan haberde, Abdürrahim Albayrak'ın "Falcao'nun 1 ay daha sahalardan uzak kalacak" sözlerinin altı çizilirken, haberin devamında Albayrak'ın yaptığı iddia edilen şu sözler kullanıldı; "

"Brugge maçından sonra Falcao ile konuştuk, çok üzgün ve en kısa sürede dönmek istiyor. Falcao fiziksel olarak tam hazır değil. Bizimle konuşmalarında bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor. Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz" denildi.

(Sporx)

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