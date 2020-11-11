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Spor

Aboubakar: Ben kazanma mantalitesine sahibim

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar milli takımda Mozambik'le karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

11 Kasım 2020 Çarşamba 18:54 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:54
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Beşiktaş'ta 2. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, milli takımıyla birlikte Mozambik'le karşılaşacakları maça hazırlanıyor.

Afrika Uluslar Kupası eleme maçı öncesi konuşan Aboubakar, kendilerine güvendiklerini belirtti.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK"

28 yaşındaki forvet açıklamasında; "Ben kazanma mantalitesine sahibim. Mozambik takımının da buraya kazanmaya geldiğini biliyoruz. Bu maç bizim için çok kritik. Artık Afrika'da küçük takım yok, ne yapabileceğimizi göstermeliyiz." dedi.

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 lig maçında 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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