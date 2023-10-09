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Spor

Aboubakar, İstanbulspor maçını boş geçmedi

Beşiktaş'ta bu sezon 11. golüne ulaşan Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor.

9 Ekim 2023 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
Aboubakar, İstanbulspor maçını boş geçmedi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 31 yaşındaki forveti Vincent Aboubakar, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 müsabakada 11. golünü kaydetti.

Kamerunlu futbolcu, Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Beşiktaş'ın gol yükünü bu oranda sırtlayan Aboubakar, İstanbulspor mücadelesine 11'de başladı ve 72. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

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