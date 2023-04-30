Aboubakar, sarı-kırmızlılara karşı ilk golünü attı

Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 3-1 yendiği karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla sarı-kırmızılılara karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 35. dakikada Saiss, 58. Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar'dan geldi.

Vincent Aboubakar, bu golle ilk kez sarı-kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray'a rakip olan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Aboubakar gol atma başarısı gösterememişti.