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Spor

Aboubakar, sarı-kırmızlılara karşı ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş'ın son golü atan Vincent Aboubakar, sarı-kırmızılılara karşı ilk golünü kaydetti.

IHA30 Nisan 2023 Pazar 22:36 - Güncelleme:
Aboubakar, sarı-kırmızlılara karşı ilk golünü attı
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Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 3-1 yendiği karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla sarı-kırmızılılara karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 35. dakikada Saiss, 58. Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar'dan geldi.

Vincent Aboubakar, bu golle ilk kez sarı-kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray'a rakip olan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Aboubakar gol atma başarısı gösterememişti.

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