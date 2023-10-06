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Spor

Aboubakar ve King, iki ödüle birden aday

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Fenerbahçeli Joshua King, dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında gösterdikleri perfromans ve attıkları gollerle haftanın oyuncusu ve haftanın golü ödülüne aday gösterildi.

6 Ekim 2023 Cuma 13:20 - Güncelleme:
Aboubakar ve King, iki ödüle birden aday
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü ve haftanın oyuncusu ödülü adayları açıklandı.

HAFTANIN GOLÜ ADAYLARI

UEFA'dan yapılan açıklamada Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Lugano'ya attığı kafa golü ve Fenerbahçeli Joshua King'in Spartak Trnava'ya attığı ilk gol haftanın golü adayları arasında yer aldı.

Aboubakar ve King'in dışında Ballkani'den Almir Kryeziu ve Nordsjaelland'dan Ben Nygren'in attığı goller de haftanın golü adayı oldu.

HAFTANIN OYUNCUSU ADAYLARI

Lugano ve Spartak Trnava maçlarında ikişer gol atmayı bilen Vincent Aboubakar ve Joshua King aynı zamanda haftanın oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.

King ve Aboubakar'ın yanı sıra Gent forması giyen Tarik Tissoudali ve Nordsjaelland forması giyen Ben Nygren de ödüle aday gösterildi.

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