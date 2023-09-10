Beşiktaş'ın göz bebeği konumunda bulunan Vincent Aboubakar'ın, Arap Yarımadası'ndaki transfer çılgınlığının hedeflerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a gitmesiyle hareketlenen Orta Doğu transfer piyasasında Katar Ligi ekibi Al Rayyan'ın da, Kara Kartal'ın yıldızı Aboubakar için girişimde bulundu.

9.5M€'LUK TEKLİF!

Arap kulübünün, Beşiktaş'tan yıllık 3.1 milyon euro kazanan Kamerunlu golcüye, senelik 8 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da şampiyonluk bonusu olmak üzere 9.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi.

KABUL ETMEDİ!

Kara Kartal'a devre arasında Al Nassr'la yollarını ayırması sonrasında kazandırılan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a 3.1 milyon euro'ya imza atmıştı. 31 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun, Al Rayyan'dan gelen bu astronomik teklifi reddettiği öğrenildi.

1 YILDA ALACAKTI

Yıldız futbolcunun, Beşiktaş'ta 3 yılda alacağı ücreti, sadece 1 senede kazanma şansını da elinin tersiyle iterek takımda kalmayı seçtiği ifade edildi. Siyah-Beyazlı yönetimin, hiçbir şekilde göndermeyi düşünmediği deneyimli isim, bu kararıyla Kara Kartal'da mutlu olduğunu göstermiş oldu.