Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, daha önceki sezonunda sakat olmadığı ve bilerek oynamadığı yönündeki iddialara ilk kez cevap verdi. Kamerunlu golcü, Sergen Yalçın, Talisca transferi ve Fenerbahçe'nin teklifi hakkında da konuştu.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ BENİM AİLEM"

"Beşiktaş'a geri dönmek harika. Beşiktaş, benim ailem. Takıma yeniden katkı yapmak için hazırım. Eski zamanlardaki mutlulukları yeniden yaşamak için hazırım."

SAKAT OLMADIĞI HALDE OYNAMADIĞI İDDİALARINA CEVAP

"Bu durumu açıklamanın zamanı geldi. Bundan önce tekrar dönmemi sağlayan, başkana, hocama ve menajerime teşekkür ederim. O sezonda çok iyi başladık ve milli takımda sakatlandım. Döndüm, tedavi oldum. Tedavi sonrası Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Orada takım için büyük fedakarlık yaptım. Takıma yardımcı olmak için ben zaten sakat sakat da oynadım. Sivasspor maçında çok büyük ağrılarla oyundan çıktım. Sakatlığım geçerse oynayacağımı söyledim ama sakatlığım düzelmedi. Her şey bu kadar."

"BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMADIK"

"O zaman başkanla konuşuyorduk, şampiyonluk yolunda önemli maçlardı. 29 maç oynadım. 30. maç oynasam kontratım otomatik devam edecekti ama oynamamamda, bunun etkisi yok. Beşiktaş'la zaten bu süreçte görüştük, başka teklifler de vardı. Beşiktaş'ı önceliğe koydum ama anlaşamadık."

"SERGEN YALÇIN'A DAHA İYİ TEKLİFLER OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

"Sergen Yalçın'a karşı kötü düşüncem yok, onunla sıkıntım yok. Ona sadece daha iyi teklifler olduğunu söyledim. Sergen Yalçın'a saygı duyuyorum, önemli bir teknik direktör."

"KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN"

"Fiziksel olarak iyi durumdayım. Oynayıp, oynamayacağıma hocamız Şenol Güneş karar verecek. Beşiktaş'ta şampiyonlukları, Avrupa'daki başarıları unutamam. Beşiktaş'ta hep mutluydum, bu böyle devam edecek. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz."

"ÇOK İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

"Konyaspor maçını izledim. Çok iyi bir takım var. Kalitemizi gösterip, her maça odaklanmalıyız. Her maçı kazanmaya inanmalıyız. İnandığınız zaman her şey mümkündür. Adım adım giderek, şampiyon olacağımıza inanıyorum.

"NECİP UYSAL BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİRİ"

"Beşiktaş'taki herkesi çok özledim. Burada müthiş atmosfer içerisinde hep mutlu oldum. Necip Uysal'ı çok özledim, benim için çok önemli biri. Rosier, Necip, N'Koudou ailemden parça gibiler. Özellikle Necip, ona büyük saygım var. Rosier'i çok seviyorum, çok konuşuyoruz. Rosier konuşmaya ihtiyacı olan bir oyuncu, şaka yapmalısınız, neşeli olmasını, rahatlamasını sağlamalısınız. Onunla abi kardeş gibiyiz."

"PREMIER LİG'DEN TEKLİF ALDIM"

"Beşiktaş'a bir gün dönebilecek şekilde ayrıldım. Kalbim hep açıktı. Premier Lig'den ve başka yerlerden teklif aldım. Ama Beşiktaş'ı biliyorum, başarılı olacağım, katkı yapacağım için geldim."

"FENERBAHÇE MENAJERİMLE KONUŞTU! ORAYA GİTMEM HAİNLİK OLURDU"

"Fenerbahçe, benim menajerimle konuştu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir'e gitmem. Bu hainlik olur. O takımlara saygım var ama bu benim için söz konusu olamaz! Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım."

"TALISCA DÖNMEK İSTERSE..."

"Gelmeden önce Talisca ile konuşmadım. Luiz Gustavo ile konuştum. Talisca buraya dönmek isterse, tabii ki ona çağrıda bulunurum."