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Spor

Aboubakar'dan Fenerbahçe'ye 342 dakikada 4 gol

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı 342 dakikada 4 gol kaydetti.

Fanatik4 Nisan 2023 Salı 12:30 - Güncelleme:
Aboubakar'dan Fenerbahçe'ye 342 dakikada 4 gol
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Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, son haftalarda gösterdiği performans ile dikkat çekti.

Cenk Tosun ile birlikte Siyah-Beyazlılar'ın gol ayağı olan 31 yaşındaki oyuncu, derbide Fenerbahçe ağlarını sarsmasıyla birlikte Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada gol atma başarısı göstermiş oldu.

342 DAKİKADA 4 GOL

Kamerunlu yıldız, Siyah-Beyazlı forma ile Süper Lig'de en çok Başakşehir ve Fenerbahçe'ye rakip oldu. Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen Aboubakar, söz konusu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 3 kez de beraberlik yaşadı. Sarı-Lacivertliler'e karşı toplam 342 dakika sahada kalan deneyimli santrfor, 4 de gol kaydetti.

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