Abraham, Steich’i tır gibi yere serdi!

ALMANYA’DA görülmemiş olay... Bundesliga’nın 11. haftasında Freiburg’un, Eintracht Frankfurt’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında kavga çıktı. Frankfurt’un kaptanı David Abraham, taca çıkan topa koşarken Freiburg teknik direktörü Christian Streich’e adeta bir tır gibi çarptı. 54 yaşındaki teknik adam yere serilirken, Freiburg’ta yedekler dahil tüm futbolcular Abraham’ın üzerine yürüyünce saha bir anda karıştı. Hakem Felix Brych , kavganın bitmesinin ardından 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Abraham’a kırmızı kart gösterdi. Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic de kendi oyuncusunu suçlayıp, “Gereksiz yere ortalığı karıştırdı. Sonuçlarına katlanacak” dedi.