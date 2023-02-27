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Spor

Achraf Hakimi hakkında tecavüz suçlaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız isim Achraf Hakimi, hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 23:48 - Güncelleme:
Achraf Hakimi hakkında tecavüz suçlaması
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Paris Saint-Germain'in yıldız isimlerinden Achraf Hakimi, tecavüzle suçlandı.

Le Parisien'de yer alan habere göre, 23 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz hafta sonu karakola giderek Hakimi tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

Kadının, tecavüze uğradığını söylemesine rağmen şikayette bulunmayı reddettiği kaydedildi.

Ancak savcılığın davayı aldığı ve Hakimi hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Achraf Hakimi, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2194 dakika süre alan 24 yaşındaki Faslı oyuncu, 4 gol ve 5 asistle skora etki etti.

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