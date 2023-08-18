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Spor

Açıklama geldi! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da

Galatasaray, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılılar KAP'a yaptığı açıklamada başarılı oyuncunun 5 milyon euro bedel ile kiralandığını duyurdu. İşte detaylar...

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Açıklama geldi! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da
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Galatasaray, 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu İngiliz ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" denildi.

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