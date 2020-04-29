29 Nisan 2020 Çarşamba 21:22 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 21:22

Radyospor'a konuşan Ümraniyespor'un Senegalli futbolcusu Honore Gomis'in açıklamaları şu şekilde:

"Türkçe biraz var. Biraz biraz Türkçe konuşuyorum. Evde her zaman antrenmanlara devam ediyorum. İyi gidiyor. Çok iyi bir şekilde çalışıyorum. İnşallah tekrardan liglere döneceğiz. İnşallah Süper Lig'e çıkarız. Play-off şansımız devam ediyor. Evet ben de tekrardan lige dönmek ve futbol oynamak istiyorum. Ümraniyespor çok iyi bir takım. Ben de burada kendimi geliştirdim.

GOMIS TEKRARDAN GALATASARAY'A DÖNEBİLİR!

Bafetimbi Gomis'le konuşuyorum. Arabistan'a gitti çünkü orada çok para var. Bafetimbi Gomis inşallah Türkiye'ye dönecek. Galatasaray'da tekrardan oynayabilir. Bu durum kesinlikle ihtimal dahilinde."